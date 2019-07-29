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"مجلس الدولة" الليبي: الصمت الدولي على "جرائم" حفتر يشجعه

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 111
"مجلس الدولة" الليبي: الصمت الدولي على "جرائم" حفتر يشجعه

حذر "المجلس الأعلى للدولة" الليبي (هيئة نيابية استشارية) في بيان له ، اليوم الأحد 28 يوليو ، من أن الصمت الدولي إزاء "جرائم"، اللواء المتقاعد خليفه حفتر، "يشجعه على الاستمرار فيها" ، مدينا القصف الجوي لطيران حفتر، أمس السبت، والذي استهدف مستشفى ميداني وأودى بحياة 5 أطباء.

وقال المجلس، في بيانه، إن "الصمت الدولي عن هذه الجرائم الخطيرة هو ما يشجع حفتر على الاستمرار فيها وإضافة جرائم أخرى إلى سجله الحافل بالانتهاكات في سبيل وصوله إلى الحكم". 

واستنكر المجلس بأشد العبارات تكرار استهداف حفتر للمستشفيات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان. 
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ موقف قوي واضح من هذا "العدوان" الذي تتفاقم آثاره يوميا، من قتلى وجرحى ونازحين ودمار في بيوت المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة. 
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كما دعا المجلس، في ختام بيانه، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين نتيجة هذا "العدوان" في كافة المدن الليبية.

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