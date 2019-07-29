الحوثيون: الدعم الأمريكي الإسرائيلي شجع البحرين على ارتكاب جرائم بحق شعبه

نددت حركة أنصار الله الحوثية بواقعة تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطين، مُشيرة إلى أن النظام البحريني يُمارس الجرائم والانتهاكات بحق شعبه.

جاء ذلك في بيان صدر عن أنصار الله يوم أمس قالت فيه: نعلن عن تضامننا الصادق مع الشعب البحريني المظلوم ووقوفنا مع مطالبه المشروعة وقضاياه العادلة.

وحسب البيان، فإن الدعم والغطاء الأمريكي والإسرائيلي للنظام البحريني، هو ما جرأه على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الشعب الذي يطالب بالحرية والكرامة والاستقلال.

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