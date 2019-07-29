السودان.. استشهاد 5 مُتظاهرين برصاص الأمن في تظاهرات بـ"مدينة الأبيض"

استُشهد خمس متظاهرين سودانيين، جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي، لتفريق تظاهرات اندلعت بمدينة الأبيض غرب السودان

جاء ذلك حسب إفادة لجنة أطباء السودان المركزية، التي أشارت إلى أن القتلى هم "أحمد عبدو عبد القادر، وحسان سعد، ومحمد الفاتح، وبدر الدين عبد الله اسماعيل، وأحمد عبد الكريم".

وكانت تظاهرات مدينة الأبيض قد انطلقت اليوم الاثنين، احتجاجا على قطع الكهرباء وأزمة الوقود.

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