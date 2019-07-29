أنصار الله تُعلن استهداف مطار "أبها" السعودي

أشارت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الاثنين، استهداف مواقع مهمة في مطار أبها السعودي بهجوم جديد بطائرات مسيَّرة.

جاء ذلك حسب ما نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد "يحيى سريع"، على حسابه بالفيسبوك، حيث أكد على أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية واسعة على مطار أبها السعودي باستخدام "قاصف كي 2".

وحسب سريع ، فإن الغارات استهدفت مواقع مهمة في المطار الذي استُهدف أكثر من 5 مرات خلال شهر، مُشيرًا إلى أن العملية جاءت رداً على جرائم التحالف وغاراته المتواصلة، التي بلغت 15 غارة جوية خلال الساعات الـ12 الماضية.

وفي سياق مُتصل أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أمس الأحد، مقتل جنديين سعوديين على الحدود الجنوبية مع اليمن، دون الدخول في تفاصيل.

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