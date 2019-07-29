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موقع صهيوني: الأردن هي الخاسر الأكبر بـ"صفقة القرن"

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 75
موقع صهيوني: الأردن هي الخاسر الأكبر بـ"صفقة القرن"


أشار موقع صهيوني إلى  أن "صفقة القرن" التي اقترحها ترامب ومستشاريه، ستجعل من الأردن الخاسر الأكبر بالمنطقة.


جاء ذلك حسب موقع "i24" الصهيوني، الذي كشف عن المخاوف المتجددة لدى الأردنيين الرافضين للخطة، من الجولة المرتقبة صهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" إلى الشرق الأوسط، من أن تدفع المملكة الثمن الأكبر لصفقة القرن، وأن تصبح وطنا بديلا للفلسطينيين.

وفي سياق مُتصل أكد الموقع إلى أن صهر ترامب  سيعود إلى المنطقة أواخر يوليو الحالي، ضمن إطار جولة جديدة تهدف إلى الدفع قدما بخطته المُستبعد تنفيذها في المدى المنظور، في ظل الرفض الواسع لها.

ونوه إلى أن المخاوف والرفض يستند إلى مجرد تسريبات عن الخطة، مما يؤكد أنها لن تأتي على ذكر حل الدولتين، وإلى سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خارجا عن إجماع الرؤساء الأمريكيين السابقين.

الجدير بالذكر أن المملكة الأردنية كانت قد شهدت موجتين من اللجوء الفلسطيني، الأولى عقب إعلان قيام إسرائيل عام 1948، والثانية إثر حرب يونيو 1967، عندما كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، حيث يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أكثر من 2.2 مليون لاجئ.
اقرأ ايضأ :غرينبلات و"صفقة القرن"

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