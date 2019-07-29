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خارجية إيران: رغبة السعودية في إنهاء حرب اليمن إشارة إيجابية

منذ 7 دقيقة
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خارجية إيران: رغبة السعودية في إنهاء حرب اليمن إشارة إيجابية


أيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة "عبد الله المعلمي"، بشأن إنهاء حرب اليمن، مُشيرًا إلى أنها إشارة إيجابية.

جاء ذلك على لسان "عباس الموسوي" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي أكد على أن رد إيران سيكون إيجابيا على أي إشارة سعودية إيجابية، موضحًا أن بلاده دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة.

 كما رحب الموسوي بأي جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة، مؤكدًا على أن هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة.


يأتي ذلك بعدما صرح السفير السعودي في الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي"، قائلاً: الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهي.

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