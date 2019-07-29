انتحار طالبة بالثانوية العامة لحصولها علي مجموع 64%

قامت طالبة بالصف الثالث الثانوى ببركة السبع في محافظة المنوفية، بشنق نفسها داخل غرفتها، اليوم الاثنين، 29يوليو2019، لحصولها على 64% فى الثانوية العامة الشعبة العلمية.

وتلقى مدير أمن المنوفية، بلاغاً يفيد بانتحار "أمانى. أ" 18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوى، وذلك عقب قيامها بشنق نفسها داخل غرفتها بسبب حصولها على 64% فى الثانوية العامة الشعبة العلمية، وذلك عن طريق ربط حجاب فى المروحة الكهربائية، وذلك لمرورها بأزمة نفسية؛ بسبب عدم حصولها على مجموع فى الثانوية العامة.. وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويذكر أنه أقدم طالب بالثانوية العامة، يوم الجمعة الماضي، 26يوليو2019، على الانتحار شنقاً، في إحدى قرى أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة معايرته بسبب الحصول على نسبة87% فقط.

تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغاً يفيد بوصول "محمود. ا. ح"، 18 سنة، من إحدى قرى المركز جثة هامدة، وتبين أن الطالب أعد لنفسه مشنقة من حبل في غرفته وشنق نفسه به.

وبسؤال أسرة الطالب المتوفي، أكدوا أنه كان يدرس هذا العام في الثانوية العامة، وحصل على مجموع 87% فقط، مما جعله يتعرض لمعايرة الأهل والأصدقاء نتيجة لمجموعه الذي لا يؤهله لإحدى كليات القمة، مما دفعه إلى الإقدام على الانتحار.



ويذكر أنه قام طالب بالثانوية العامة، 14يوليو 2019، بإطلاق النار على نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة مستخدمًا طبنجة والده المرخصة، وتمت الواقعة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، بلاغاً من مدير المباحث الجنائية، ورد فيه العثور على"على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

ودلت التحريات أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وجارى تحرير المحضر اللازم.‎

كما حاول طالب وطالبة، 14يوليو2019، بمحافظة أسيوط، الانتحار بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة، لأن مجموعهما ضعيف.

وتلقى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، بلاغين من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي الأول يفيد وصول الطالب "محمد. ن. م"، من 18سنة، مصاب بآلام شديدة بالمعدة، وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنه حاول الانتحار بشرب مبيد زراعي.

ووصول"منى. م"، 18سنة، مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كمية من الأقراص، لضعف مجموعها في الثانوية العامة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحرر المحضر اللازم لكل منهما.