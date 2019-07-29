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بعد مقتل 8 متظاهرين بينهم طلاب بمدينة "الأبيض".. السودان تشتعل مجدداً

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 67
بعد مقتل 8 متظاهرين بينهم طلاب بمدينة "الأبيض".. السودان تشتعل مجدداً

أدَّى مقتل 8 أشخاص برصاص قناصة، إضافة إلى إصابة 8 آخرين بجروح بالغة، اليوم الإثنين 29 يوليو ، في مدينة "الأبيض" عاصمة ولاية شمال "كردفان"، بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات، إلى اشتعال الأحداث مجدداً في السودان. 
يأتي ذلك عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج؛ لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وانطلقت المظاهرات احتجاجاً على قطع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.
وأظهر مقطع فيديو نشره "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض عبر "فيس بوك"، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة، حاملين حقائبهم المدرسية.
وأصدر "تجمع المهنيين السودانيين" بياناً حمَّل فيه المجلس العسكري مسئولية المجزرة، وقال: "‏‏واليوم نختبره في الأبيض، ولا نستغرب أن نختبره في كل وقت لنقبض الريح ونتدحرج نحو هاوية الفوضى".
وأضاف "لن نقف الآن عند تحميل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض التي حدثت اليوم، ولن نستمر في انتظار موقف جدِّي من سفَّاكي دم الأبرياء من المتظاهرين السلميين".

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