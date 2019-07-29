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توفي لعدم وجود "مصل" في 3 مستشفيات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
توفي لعدم وجود "مصل" في 3 مستشفيات

توفي شخص إثر لدغة ثعبان، بمدينة فرشوط محافظة قناة عندما كان ذاهباً إلى عمله الزراعى عصراً، وأثناء عمله داست قدمه خطا على " ثعبان "، فلدغه.

ويدعي ربيع علم الدين إبراهيم" شاب يبلغ من العمر ٣٢ عاماً" من إحدى قرى مدينة "فرشوط" بشمال محافظة قنا، متزوج ولديه طفلة رضيعة، يعمل بالزراعة.

وحمله زملاءه إلى مستشفى "فرشوط المركزى" والذى يتبع وزارة الصحة، وهناك صادفه طبيب الاستقبال بكثير من النفور، قائلاً لأسرته: "ربيع زى الفل، بس بصراحة ما عندناش مصل التعبان، ينفع معاكم مصل " العقرب"؟ وبالفعل أعطاه مصل العقرب، ونصحه بالراحة فى المنزل.

وفى طريقه للمنزل شعر بالتعب، فقرر من معه أن يذهبوا به إلى مستشفى نجع حمادى العام، وهناك كانت المفاجءة أنه لايوجد بها مصل تعبان ولا حتى مصل عقرب، فأعطاه طبيب الاستقبال مضاداً حيويا.

وبعد خروجه من المستشفى الثاني زاد تعبه، فقرر ذووه الذهاب به لأكبر مستشفى حكومى بقنا، وهى مستشفى قنا العام، ومكث لعدة ساعات فى الانتظار، بعدما طالبه الأطباء أن ينتظر حتى يجدوا مصل التعبان، ثم نسوه، و وتوفي ربيع بعد ساعتان فقط في ربيع عمره، رغم تغني وزيرة الصحة بإنجازات وزارتها فى مصر وفى الصعيد بصفه خاصة.

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