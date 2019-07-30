استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الاثنين 29 يوليو ، أن سلاح الجو المسير استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير السعودية بعدد من طائرات قاصف (2K) ، حيث أصاب مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.

وأضاف أن عملية سلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا.

يشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أول أمس الأحد عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية .