ربع ساعة من الرعب والانفجارات في حدائق الأهرام فجر اليوم.. ماذا حدث؟

عاشت منطقة حدائق الأهرام، صباح اليوم الثلاثاء، في 15 دقيقة من الرعب والخوف، بعد سماع دوي انفجار هز المنطقة "ج" في هضبة الأهرام.

الكارثة بدأت بعد منتصف الليل بحوالي ساعة ونصف، أي في الواحدة والنصف من فجر اليوم الثلاثاء، وهو وقت معروف في المنطقة أنه يمتاز بالهدوء وقلة الحركة، لكن هذا الهدوء قطعه صوت انفجار هز المنطقة المذكورة.

وما أن سمع سكان المنطقة صوت الانفجار، حتى هرولوا لاكتشاف مصدر الصوت القوي، واتضح أنه في شارع "10" بالقرب من أحد المساجد.

وعندما وصل السكان إلى المصدر، شاهدوا أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام أحد العقارات، فأسرعوا بالاتصال برقم المطافئ أملا في إنقاذ الموقف.

لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة حتى عرف السكان سبب الانفجار، ألا وهو انفجار كابل كهرباء امتد إلى سيارة متوقفة بالشارع ومنها إلى شجرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية لكن النيران التهمت السيارة التي تفحمت بالكامل، وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق بعد نحو 15 دقيقة رعبا للأهالي.

ونفذ رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، في الوقت الذي تم الاتصال بغرفة أعطال المحافظة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للدفع بفريق من الفنيين لتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.