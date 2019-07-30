وفاة والدة الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير"

أعلنت وسائل الإعلام السودانية مساء أمس الاثنين وفاة "هدية محمد الزين"، والدة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم.

حسب الإعلام السوداني، فإن والدة البشير توفيت بعد معاناتها مع المرض، حيث تدهورت صحتها في الأيام الأخيرة، وتوفيت بمستشفى علياء التخصصي التابعة للجيش.

وفي سياق مُتصل أفادة صحف السودان ، أن والدة البشير طالبت بزيارة نجلها في السجن، إلا أنا لم تتمكن من فعل لك.



يُجدر الإشارة إلى أن البشير، يمكث في السجن منذ 11 أبريل الماضي تحديدًا بعد تدخل عسكر السودان وعزله، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر، ويقبع البشير في سجن كوبر شمال الخرطوم، بتهم تتمثل في التحريض والاشتراك الجنائي.