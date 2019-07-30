على خطى مصر.. تغيير أسم "جهاز الأمن والمخابرات" في السودان

عقب إطاحة ثورة يناير المجيدة برأس النظام "حسني مُبارك"، أعلن العسكر تغيير أسم جهاز "أمن الدولة"، ليُصبح "الأمن الوطني"، وذلك بزعم هيكلة الجهاز من قياداته الفاسدة التي قمعت التظاهرات واعتقلت الشباب، وقتل على يدها شهيد الثورة "خالد سعيد".

وكما هو مُعتاد المشي على خُطى الثورة المُضادة في مصر، هاهو المجلس العسكري في السودان يُعلن تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ليُصبح "جهاز المخابرات الوطني".

الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين على الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما أعلن مدير الجهاز الإثنين

جاء ذلك في بيان صادر عن "أبو بكر مصطفى" مدير الجهاز الأمني، الذي أشار إلى أن تغيير الاسم تمّ بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري "عبد الفتاح البرهان"، للهيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وزعم البيان، أنه بتغيير الاسم صار الجهاز أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظلّ مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

يُجدر الإشارة إل أن جهاز الأمن والمخابرات، كان يُستخدم كأداة بيد النظام السوداني، لشنّ حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير، بجانب مصادرة نسخ من الصحف السودانية المعارضة، كما أعتقل الجهاز عددًا من قادة المعارضة خلال الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر لإنهاء التظاهرات، كل تلك الجرائم ككانت تحت إشراف "صلاح قوش" الذي استقال بعد إطاحة الجيش البشير في 11ابريل الفائت، ليحلّ مصطفى محلّه.

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