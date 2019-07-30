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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء حادث تصادم بطريق "المنصورة - دمياط"

منذ حوالى ساعة
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء حادث تصادم بطريق "المنصورة - دمياط"

لقي سائق مصرعه وأصيب ستة آخرين، جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل على طريق المنصورة دمياط.

وكان أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل على طريق المنصورة دمياط أمام قرية السعدية، وتبين من التحريات وفاة سائق السيارة الملاكي ويدعي سمير شعبان بالغ من العمر 60 سنة مقيم عزبة صبحي التابعة لمركز بلقاس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي شربين العام.

وبالنسبة للإصابات فقد تبين إصابة 6 آخرين "هبة السيد جاد 23 سنة، أميرة السيد جاد، السيد جاد الحق، سما ابراهيم السيد، السيد ابراهيم السيد، ناصر شعبان علي" وجميعهم مقيمين عزبة صبحي.

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