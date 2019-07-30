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دعمًا للاجئين الفلسطينيين.. وقفة احتجاجية في بيروت أمام وزارة العمل اللبنانية

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 104
دعمًا للاجئين الفلسطينيين.. وقفة احتجاجية في بيروت أمام وزارة العمل اللبنانية


نظم عشرات الفلسطينيين واللبنانيين وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل في بيروت، احتجاجًا على قرار وزارة العمل اللبنانية المتعلق بعمل اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب وكالة "قدس برس"، فإن المُشاركين في الوقفة رفعوا شعارات، تنديدًا بإجراءات وزارة العمل في لبنان، مُطالبين بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والعيش بكرامة، من خلال إقرار حقوق مدنية كاملة، أوّلها الحقّ في العمل.

كما دعا المحتجون إلى ضرورة إلغاء الخطة الهادفة لمكافحة ما تسميه الوزارة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، ووقف حملة المداهمات والتوقيف.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت شهرًا للعمالة الأجنبية كمهلة، لتصويب أوضاعهم من خلال المؤسسات التي يعملون بها، كما قامت الوزارة بحملة نتج عنها إقفال 34مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
اقرأ ايضأ :اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وحقُّ العمل

 

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