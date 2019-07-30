الإخوان: ملتزمون بعدم تكفير المُسلم ونُقدر حركة "النهضة التونسية"

أكدت جماعة الإخوان المسلمون على التزامها بعدم تكفير المسلم وعدم تجريح الهيئات والشخصيات، مُشيرة إلى أنها ملتزمة بمنهجها الثابت والمعلن في كافة وثائقها قديماً وحديثاً.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجماعة الشيخ "حسن صالح"، طالب خلاله بإغلاق الباب أمام أي سجال يخرج عن تلك القيم، مُعبر عن احترام الجماعة وتقديريها لحركة النهضة الإسلامية في تونس قيادة وأعضاء.

كما استنكر البيان أي عبارات تسيء إليها أو لأعضائها أو لغيرها من القوى السياسية في تونس الشقيقة، داعيًا بضرورة تحلي أي حوار يجري بروح الأخوة وملتزماً بآداب النصيحة الإسلامية.



وجاء نص البيان كالتالي...



لا نكفر مسلماً وننأى عن تجريح الهيئات والشخصيات



تؤكد جماعة "الإخوان المسلمون " أنها ملتزمة بمنهجها الثابت والمعلن في كافة وثائقها قديماً وحديثاً بعدم تكفير المسلم وعدم تجريح الهيئات والشخصيات، فنحن كما قال مرشدنا الثاني الإمام حسن الهضيبي – يرحمه الله – ( دعاة لا قضاة).

ومن هذا المنطلق ترفض الجماعة أي حوارات أو ملاسنات تخرج عن هذه السمات أو تتضمن إساءات أو عبارات غير لائقة تمس أحداً من الدعاة إلى الله ، مع تأكيدنا على الاحترام والتقدير الكامل لجميع العلماء والدعاة.

وتؤكد الجماعة كامل احترامها وتقديرها لحركة النهضة الإسلامية في تونس قيادة وأعضاء ، مستنكرة ورافضة لأي عبارات تسيء إليها أو لأعضائها أو لغيرها من القوى السياسية في تونس الشقيقة.

وترجو الجماعة من الجميع إغلاق الباب أمام أي سجال يخرج عن تلك القيم ، آملة في ضرورة تحلي أي حوار يجري بروح الأخوة وملتزماً بآداب النصيحة الإسلامية.