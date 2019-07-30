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الشيخ الخطيب يُصرح.. دماء خاشقجي ستكتب نهاية حكم بن سلمان الظالم

منذ 34 دقيقة
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الشيخ الخطيب يُصرح.. دماء خاشقجي ستكتب نهاية حكم بن سلمان الظالم


حذر الشيخ "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، من إعدام الداعية "سلمان العودة"، مُشيرًا إلى أن دماء العودة وخاشقجي ستكتب كلمات وسطور إعلان نهاية مُلك بن سلمان الظالم.

تأتي تلك التحذيرات بعد يومين من إعلان محكمة سعودية تأجيل محاكمة الداعية السعودي، الذي يواجه حكما بالإعدام حسب لائحة الاتهام التي وجهته له النيابة السعودية.

وفي تغريدة كتبها الخطيب على تويتر قال فيها: الشيخ سلمان العودة يتحدث عن نفسه محمد بن سلمان الملك الفعلي للسعودية يسجن سلمان العودة ولعله سيعدمه، نعم يا ابن سلمان تستطيع كسر الجرة وإعدام العودة ولكن دم العودة وقبله خاشقجي وأبرياء كثيرين، به ستكتب كلمات وسطور إعلان نهاية ملككم الظالم وقريبًا إن شاء الله.
وكان النائب العام السعودي قد طالب بتطبيق أقصى عقوبة على "العودة" في جلسة سرية عقدت في شهر مايو الماضي في تهم من بينها "نشر الفتنة والتحريض على الحاكم.
اقرأ ايضأ :إندبندنت تربط بين تهديد وزيره الهجره " #لمعارضي_الخارج بـ " #خاشقجي"

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