الأمم المتحدة: أعداد ضحايا الأطفال في النزاعات المُسلحة يرتفع بشكل مهول

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا اليوم الثلاثاء، كشفت فيه عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن حالات القتل والتشويه المؤكدة للأطفال في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستوى قياسيًا، منذ إنشاء آلية المراقبة بهذا الصدد، حيث احتلت أفغانستان الصدارة في عدد الإصابات والضحايا من الأطفال، والذي بلغ 3062 قاصراً.

كما احتلت سوريا المركز الثاني، حيث وصل عدد الضحايا والمتضررين من الأطفال إلى 1854، وفي اليمن 1689 طفلاً.

وأوضح التقرير أن الصومال تتمتع بالنسبة الأكبر على مستوى مشاركة الأطفال في الصراع المسلح، فقد شارك 2300 طفلاً في النزاع المسلح في عام 2018، وفي نيجيريا 1947.

وعن حالات الاعتداء الجنسي، تم تسجيل 933 حالة اعتداء جنسي على الأطفال العام الماضي، منها 331 في الصومال و277 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية .

كما أشار التقرير إلى اختطاف نحو 2490 طفلاً العام الماضي، منهم 1609 طفلاً في الصومال و367 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و180 في نيجيريا، و 109 في جنوب السودان، و69 في سوريا، و62 في جمهورية إفريقيا الوسطى، و22 في السودان، و13 في الفلبين.

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