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صحيفة: تحقيقات بشأن دعم إماراتي سعودي لحملة ترامب خلال الانتخابات

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 108
صحيفة: تحقيقات بشأن دعم إماراتي سعودي لحملة ترامب خلال الانتخابات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تحقيقات في اتصالات أجراها "توم براك" مستشار ترامب مع الإمارات والسعودية، أثناء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الماضية.

وحسب الصحيفة، فإن المحققين أجروا مُقابلة مع مستشار ترامب  الشهر الماضي، في إطار تحقيقات بشأن التأثير الأجنبي على الفترة الانتقالية التي سبقت تسلم ترامب الرئاسة، فضلاً عن المراحل الأولى لإدارته.

 وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين توم براك صاحب الأصول اللبنانية وممثلين عن الإمارات والسعودية كانت موضع اهتمام السلطات الاتحادية لمدة تسعة أشهر على الأقل، حيث سعى براك للتنسيق مع شخصيات في منطقة الخليج من بينهم المستثمر الإماراتي راشد آل مالك المقرب من سلطات أبو ظبي، عبر "بول مانافورت" المدير السابق لحملة ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن شركة عقارية يملكها براك حصلت بين فترة ترشيح ترامب للرئاسة ويونيو من ذلك العام على مليار ونصف المليار دولار من السعودية والإمارات عبر استثمارات وتعاملات، وأوضحت أن المحققين استجوبوا شهوداً بشأن دور براك في اقتراح مقدم من مجموعة أمريكية يمنح السعودية إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا نووية.

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