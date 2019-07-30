مسؤول بـ"الوفاق" يكشف مخطط حفتر لإعادة مهاجمة طرابلس

كشف قائد المنطقة العسكرية الغربية الوفاق الليبية، اللواء أسامة جويلي ، عن ترتيبات جديدة يقوم بها حفتر لإعادة الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، بعد فشله في السيطرة عليها منذ انطلاق عدوانه في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.

وقال أن قواته اتخذت إجراءات مضادة "غير متوقعة"، تحسبا لهجوم جوي خارجي على العاصمة طرابلس.



وكشف جويلي، في مقابلة مصورة نشرتها صفحة عملية "بركان الغضب" على فيسبوك، عن توفر "معلومات استخباراتية بشن ضربات جوية (على طرابلس)، من خلال استقدام جهات خارجية (لم يسمها)".

وأوضح جويلي أن المجلس الرئاسي الليبي، طالب فرنسا رسميا بتوضيح ذلك وينتظر الرد