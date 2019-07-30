"أمنستي" توجه رسالة للملك "سلمان"

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الإثنين 29 يوليو ، العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" إلى إطلاق سراح الشيخ "سلمان العودة" "الآن"، وذلك بعد يوم من إعلان تأجيل محاكمته عدة أشهر.

وقالت المنظمة، في رسالة وجهتها للملك "سلمان" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنّ "العالم بأسره يُراقب ليرى ماذا سيحدث في قضية الشيخ سلمان العودة".

وأضافت "العفو الدولية" أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مكان لعقوبة الإعدام في مملكة تدّعي أن لديها رؤية إصلاحية اسمها 2030، أطلقوا سراح الشيخ سلمان الآن".

وكشف "عبد الله العودة" - نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة" - عن تفاصيل قيام السلطات السعودية باعتقال مجموعة من القضاة، قبل محاكمة والده.

وقال "العودة" في لقاء مع شبكة "التلفزيون العربي"، أمس الإثنين: إنه منذ بدء محاكمة والده، تمّت خروقات كبيرة، مؤكداً أن السلطات تتحكّم حالياً بمُجريات المحاكمة، وتوصيات النيابة العامة.

وأشار إلى أن "6 من القضاة في ذات المحكمة، اعتقلوا، إما لأنهم برأوا موقوفين على قضايا سياسية، أو أطلقوا أحكاماً اعتبرت مُخفّفة، ولا تُشفي غليل السلطة الحاكمة".



وأضاف "العودة" أن: "طلب إعدام والدي جاء بأوامر شخصية للنائب العام من المكتب الذي يُدير الملف السياسي في الديوان الملكي، ومنذ نوفمبر 2017 أصبح النائب العام مجرد عضو في هيئة يديرها شخصياً ولي العهد".

ومضى بالقول: "انتشار وسم #سننقذ_سلمان_العودة كترند في السعودية هو دليل على وجود حضور شعبي هائل يدعم الوالد، ويستمسك بالرؤى والأفكار المعتدلة التي كان يطرحها ويؤمن بها ويدعو إليها".

وأضاف: "ولي العهد في بداية توليه التقى بقادة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ورموز الاعتدال الديني وسمع منهم مشاريعهم وأفكارهم، ثم بعد أن أصبح قوياً سياسياً اعتقل أولئك ومنهم الشيخ العودة ونسب كل تلك الأفكار لنفسه".