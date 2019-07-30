ماذا طلبت الأميرة هيا من محكمة بريطانية

قالت وكالة برس إسوشييشن البريطانية الثلاثاء 30 يوليو ، إن الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي ، تقدمت بطلب "أمر حماية من الزواج القسري وعدم التعرض للإساءة"، خلال جلسة استماع في محكمة في لندن "تتعلق بمصلحة طفليهما".وذلك بعد تقارير عن هروبها من دبي إلى لندن بصحبة طفليها قبل أكثر من شهر.



وأظهرت وثائق قضائية أن الأميرة هيا (45 عاما)، طلبت من المحكمة الإنجليزية طلبا بحضانة أبنائها.

وتقول التعريفات القانونية الرسمية في بريطانيا، إن الطلب "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات، بينما يفيد "أمر الحماية من الزواج القسري" إذا تم إجبار شخص ما على الزواج، أو كان يعيش بالفعل زواجا قسريا.



وشوهدت إن الأميرة للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.



وحضرت الأميرة هيا الجلسة برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا، فيما ترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وبالإضافة إلى جلسة الثلاثاء، ستعقد جلسة أخرى الأربعاء "وهي جلسات تمهيدية والقضية مرشحة لأن تأخذ مدة من الزمن حتى يتم النظر فيها".