الدوحة: طائراتنا ستحلق قريبا فوق كل الأجواء

أعلن الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر" ، إن طائرات بلاده ستحلق قريبا فوق كل الأجواء، في إشارة إلى كسر الحصار المفروض من دول عربية على الرحلات القطرية.



وكتب : "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريبا فوق كل الأجواء"، دون تفاصيل إضافية.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.

وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.