البرهان يتهم المُعارضة بالمشاركة في انقلاب

كشف رئيس المجلس العسكري السوداني "عبد الفتاح البرهان"، عن محاولة انقلاب من بعض القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

جاء ذلك في تصريحات للبرهان خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن ضباط الجيش الذين حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري، استعانوا بأشخاص من أحزاب سياسية، إضافة إلى حزبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

وحسب البرهان فإن قوات الدعم السريع تعمل بأوامر من القوات المسلحة، ولا يوجد تنافس بينها وبين القوات المسلحة، مُضيفًا: لن تستطيع أي مجموعة أو أي كيان أن ينال من تماسك القوات المسلحة.

كما زعم رئيس المجلس العسكري أن مجلسه لا توجد لديه رغبة في الاستمرار بالحكم، موضحًا عن جاهزيتهم للتفاوض والتوقيع على اتفاق سياسي، وأن التأخير في التوقيع يسبب الكثير من المشاكل والأزمات.

كما أشار البرهان إلى أن قوى التغيير تمثل قطاعا عريضا من الشارع، لكنها لا تمثل كل السودانيين، حيث تم التوافق كان على ترك تحديد شكل الحكم لمن سيتولى المرحلة الانتقالية بينما رفضت قوى التغيير.

وتطرق رئيس العسكري السوداني للتعليق على أحداث مدينة الأبيض، مُدعيًا أن المظاهرات خرجت هناك عن هدفها، وهاجم المتظاهرون أسواقا وبنوكا.



واعتبر البرهان اعتبر ما حدث من قتل للمتظاهرين السلميين جريمة غير مقبولة، متوعدا بمحاسبة فورية للمسئولين الذين لم يحددهم.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن، كانت قد استهدفت مُتظاهري الأبيض، ونتج عنها وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم طلاب.

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