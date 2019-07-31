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  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة: مقتل 32 مدنيا وجرح 15 في انفجار عبوة على الطريق السريع بين ولايتي فراه وهرات في أفغانستان
     منذ 2 ساعة
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حريق هائل بمصنع اسمنت بـ"سوهاج"

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 120
حريق هائل بمصنع اسمنت بـ"سوهاج"

اندلع حريق هائل بمصنع أسمنت بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

وكان  أمن سوهاج قد تلاقى بلاغا باشتعال النيران داخل مصنع أسمدة، على الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية، وتم الدفع  بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل.

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