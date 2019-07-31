حريق هائل بمصنع اسمنت بـ"سوهاج"

اندلع حريق هائل بمصنع أسمنت بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

وكان أمن سوهاج قد تلاقى بلاغا باشتعال النيران داخل مصنع أسمدة، على الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل.

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