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الأمن القومي التُركي: أنقرة مُصممة على إقامة منطقة أمنة بسوريا

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 1182
الأمن القومي التُركي: أنقرة مُصممة على إقامة منطقة أمنة بسوريا

أشار  مجلس الأمن القومي التركي، إلى أن أنقرة مُصممة على بذل كافة الجهود لإقامة منطقة أمنة في سوريا "ممر سلام".

جاء ذلك في بيان صادر المجلس يوم أمس الثلاثاء، أشار فيه إلى أنه سيتم تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية كافة، بسبب زيادة التهديدات ضد تركيا جراء فراغ السلطة على طول الحدود في سوريا، مؤكدًا على تصميم تُركيا على إقامة منطقة أمنة.

و أعرب المجلس في بيانه عن تطلع أنقرة إلى التزام حلفائها في حلف شمال الأطلسي بتعهداتهم ومسؤولياتهم في إطار القانون الدولي ومبدأ الوفاء بالعهود بشكل يتناسب مع روح معاهدة الحلف والاتفاقات الثنائية.

وفي ختام البيان، أكد المجلس تصميم أنقرة على حماية حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية النابعة من القانون الدولي في شرق المتوسط.

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