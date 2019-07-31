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تجمع المهنيين يدعو لانتفاضة كبرى غدًا الخميس بمدن السودان

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 701
تجمع المهنيين يدعو لانتفاضة كبرى غدًا الخميس بمدن السودان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الخروج في مليونية تحت عنوان "القصاص العادل" يوم غد الخميس، تنديدًا بـ "أحداث الأبيض" التي أدت إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع مساء أمس الثلاثاء، أكد فيه على أن مواكب القصاص العادل يأتي على خلفية مجزرة الأبيض، بينما الخرطوم ستنتفض الخميس أيضًا ولكن تحت شعار "مقتل طالب مقتل أمة"، بمشاركة قادة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف البيان: حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغي عنها حولا، فإن لجان الأحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص، مؤكدًا على تمسك المهنيين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة.

وكانت مُظاهرات غاضبة قد عمت بعض مدن السودان يوم أمس الثلاثاء، للتنديد بمقتل ستة محتجين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بينهم خمسة طلاب، جراء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش في الخرطوم قبل نحو شهرين.
يُجدر الإشارة إلى أن تلك الأحداث، أجبرت لجنة أمن ولاية ت كردفان إلى إعلان تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، في جميع مدارس الولاية.

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