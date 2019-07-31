الرياض تُودع 250 مليون دولار بالبنك المركزي السوداني

كشفت وزارة المالية السعودية، عن إيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي بالسودان، بزعم دعم مركزه المالي.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، أشارت فيه إلى أن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وكانت الإمارات والسعودية قد أُعلنتا في أبريل الماضي، تقديم مساعدة قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار، مع تخصيص الباقي للوقود والقمح والدواء، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السوداني "عمر البشير".

ويرى مُراقبون أن تلك المُساعدات تأتي ضمن حزمة تُقدمها الإمارات والسعودية، كدعم للمجلس العسكري السوداني، في إطار حملتهم للقضاء على الثورة السودانية.

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