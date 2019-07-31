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بالفيديو: ظهور الأميرة هيا الأول في شوارع لندن وبدء المعركة القضائية مع محمد بن راشد

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 794
بالفيديو: ظهور الأميرة هيا الأول في شوارع لندن وبدء المعركة القضائية مع محمد بن راشد

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين، وحاكم دبي محمد بن راشد بدأت، يوم أمس االثلاثاء، في لندن.
وقالت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.
وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية إن الأميرة هيا بنت الحسين طلبت من المحكمة أمرًا بالـ "حماية من الزواج القسري"، والذي يصدر وفق القانون البريطاني في حال ادعى شخص ما بأنه أجبر على الزواج أو كان بالفعل في زواج قسري، يأتي ذلك بعد هروبها من زوجها محمد بن راشد لأسباب غامضة.
رويترز أنَّ الأميرة هيا في أولى جلسات الاستماع في محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، أمرا بـ "عدم المضايقة من زوجها"، والذي يحمي من التحرش أو التهديدات، دون توضيح لهذا الطلب، وهو ما يفسر على أن الاميرة هيا تخشى من مضايقات او تهديدات من زوجها محمد بن راشد حاكم دبي.


وأوضحت رويترز أن القضية تتركز خصوصا حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة "11 عاما" وزايد "7 أعوام".
اوضح مسؤول في سفارة لندن في الإمارات، تعليقا على انطلاق المسار القضائي، إن "حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الشخصية".، غير أن القضية اثارت الرأي العام العالمي والعربي لاسيما أنها قد تحمل تداعيات سياسية بحسب خبراء.
وكان الشيخ محمد بن راشد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على ملخص بإرجاع الأطفال إلى دبي.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الأميرة هيا بنت الحسين منذ هروبها من زوجها محمد بن راشد.
يُشار إلى أن الشيخ محمد (70 عاماً) هو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم دبي لم يكن حاضراً في الجلسة اليوم.
أما الأميرة هيا بنت الحسين (45 سنة) وهي أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن وهي زوجة الشيخ محمد السادسة.

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