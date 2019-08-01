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الحرية والتغيير تتهم نظام البشير بمحاولة اختراق الثوار واستهدافهم

منذ يوم
عدد القراءات: 482
الحرية والتغيير تتهم نظام البشير بمحاولة اختراق الثوار واستهدافهم

اتهمت لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، عناصر من نظام البشير بتوزيع أسلحة نارية وسط مجموعات الثوار، لافتعال العنف وإطلاق الرصاص على المدنيين والقوات النظامية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة فجر اليوم الخميس، قالت فيه: لجنة العمل الميداني على علم بمحاولات النظام البائد، لاختراق مجموعات من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم.

وأضاف البيان: يأتي هذا المخطط القذر من النظام البائد لافتعال العنف على نطاق واسع، وذلك من خلال دفع تلك المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية، مُعتبرة أنها محاولات لجر البلاد للعنف، حتى يتم قطع الطريق أمام الثورة من الوصول إلى أهدافها.

وحسب البيان، فإن المخُطط يتم تدبير وإدارته من خلال واحد من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقًا، مُشيرًا إلى أن هذا الشخص يعتبر عنصر شهير بالعنف تمت إحالته للتقاعد في 2018 واتهام في قضايا فساد مالي، وقبع في سجون النظام لفترة من الزمان قبل إطلاق سراحه في الشهور السابقة.

واختتمت اللجنة بيانها مُحملة المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عن أي أحداث للعنف والقتل وإراقة دماء السودانيين السلميين الأبرياء تنتج عن مخططاته القذرة.

يُجدر الإشارة إلى أن تجمع المهنيين كان قد دعا يوم أمس الأربعاء إلى تظاهرات مليونية، تحت عنوان "القصاص العادل"، للتنديد بمقتل 6 أشخاص بـ"كردفان"، والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن إراقة الدماء.
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