أطباء بلا حدود: نزوح نحو 450 ألف شخص بسبب قصف إدلب وحماة

أشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى أن قصف محافظات جنوب إدلب، وشمال حماة في سوريا، أدى إلى نزوح نحو 450 ألف شخص شمالا باتجاه الحدود التركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، قالت فيه: النازحين توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون الآن في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون، وهم بحاجة للغذاء والماء والرعاية الطبية.

وحسب البيان، فإن مئات آلاف من النازحين يعيشون في ظروف غير صحية والعديد من ملاجئ الإيواء أصبحت مكتظة للغاية وبنيتها التحتية غير كافية ما يشكل بيئة خصبة لتفشي الأمراض.



وأوضحت المنظمة أن تدفق اللاجئين للحدود التركية جاء في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة لارتفاع عدد الضحايا مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى بمعدلات تفوق نسبة القتل والإصابات في سوريا منذ بداية هذا العام.

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