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انطلاق الجولة الـ13 من محادثات أستانا بالعاصمة الكازاخستانية

منذ يوم
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انطلاق الجولة الـ13 من محادثات أستانا بالعاصمة الكازاخستانية

بدأت صباح اليوم الخميس في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، الجولة الـ13 من محادثات أستانا حول الأزمة السورية، بمشاركة وفد سوري برئاسة "بشار الجعفري" والوفود الأخرى تابعة للدول الضامنة للمحادثات "روسيا إيران تُركيا".

ومن المقرر أن تستمر المحادثات التي يُشارك فيها بصفة مراقب وفد من الأمم المتحدة برئاسة خولة مطر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية وممثلون عن لبنان والعراق للمرة الأولى إضافة إلى ممثلين عن الأردن لمدة يومين.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان أعلنت في 19 يوليو، أن الجولة الثالثة عشرة من المحادثات بصيغة أستانا ستركز على بحث مستجدات الوضع في سورية ولا سيما في إدلب وشمال شرق البلاد.

 

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