مشروع قانون بالكونجرس يُطالب باعتبار السعودية مسئولية قتل خاشقجي

قدم عضوا الكونغرس الأمريكي "ليندسي غراهام" و "كريستوفر كونز"، مشروع قانون جديد ينص على اعتبار السعودية مسئولة عن قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في بيان صادر عن غراهام، أشار فيه إلى أن القانون قُدم بشكل مُشترك مع الديمقراطي كونز، مُطالبًا الاستخبارات الأمريكية بتحديد المسئولين السعوديين الضالعين في جريمة قتل خاشقجي، ومن ثم فرض حظر على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بالنسبة لتلك الأسماء.

وحسب بيان السيناتور الجمهوري جراهام، فإن هذا المشروع بمثابة رسالة للرياض مفادها أن جريمة قتل خاشقجي لن تبقى دون عقاب، موضحًا هدف القانون الذي يتمثل في عدم قدرة الضالعين في الجريمة من القدوم للولايات المتحدة.

ومن جانبه شدد السيناتور الديمقراطي كونز، على ضرورة ألا تقوم السياسة الخارجية للولايات المتحدة على المصالح الاقتصادية والأمنية فقط، مُضيفًا: إن لم تكن قيمنا أهم من مصالحنا، فهما على الأقل على نفس الدرجة من المساواة.

وتابع كونز: هناك تاريخ طويل لنا مع السعودية، لكن الرئيس دونالد ترامب فشل في تحميل مسؤولية قتل خاشقجي كبار المسئولين التنفيذيين بالمملكة الضالعين بالجريمة، من ثم فإن مشروع القانون هذا يوضح أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

يُجدر الإشارة أن الصحفي السعودي خاشقجي، كان قد قُتل في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وفي البداية نفت السعودية مقتله داخل القنصلية، وبعد تعرضها للضغط الدولي اعترفت بقتل خاشقجي داخل القنصلية عن طريق الخطأ، لكن لم تكشف عن مكان الجثة.

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