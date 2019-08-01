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عسكر السودان: قوات أمن أحد البنوك مسئولة عن قتل مُتظاهري الأبيض

منذ يوم
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عسكر السودان: قوات أمن أحد البنوك مسئولة عن قتل مُتظاهري الأبيض

أدعى الفريق "جمال الدين إبراهيم" عضو المجلس العسكري الانتقالي، أن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين في مدينة الأبيض.

جاء ذلك حسب وكالة الأنباء السودانية، التي أشارت إلى أن قوات الأمن تحفظت على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة، وتم تسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

يُجدر الإشارة إلى أن أحداث الأبيض، كانت قد خلفت نحو  6 شهداء إضافة إلى آخر توفي اليوم بالخرطوم، فيما أصيب 20 آخرين.
اقرا ايضا : الجارديان": قادة عسكر #السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين

 

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