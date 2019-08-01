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بينهم قائد عسكري.. قتلى وجرحى في هجوم لـ"أنصار الله" على عدن

منذ يوم
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بينهم قائد عسكري.. قتلى وجرحى في هجوم لـ"أنصار الله" على عدن

استهدفت جماعة "أنصار الله"الحوثية اليوم الخميس، مواقع في مدينة عدن، نتج عنها سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

ومن جانبها أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، على أنها تمكنت من إسعاف عشرات الجرحى، جراء الانفجار الذي ضرب مدينة عدن، وحسب مصادر طبية فإن عدد القتلى وصل إلى نحو 40 قتيل.


وأشارت وكالة الأناضول التُركية، إلى أن سيارة مفخخة انفجرت وسط مبنى الشرطة بمدينة الشيخ عثمان، حين كان الجنود يتوافدون إلى ساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما سقط العشرات من عناصر الشرطة في هجوم ثان بنفس المدينة.

وأعلنت جماعة أنصار الله، أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابعان لها نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بـعدن، حيث تم استهداف العرض العسكري بقاصف "كي2" وصاروخ باليستي متوسط المدى.

كما أكد مصدر أمني على أن قائد قوات الدعم والإسناد المدعوم من الإمارات اللواء منير اليافعي المُلقب بـ"أبو اليمامة"، قتل في هجوم بطائرة مسيرة على المعسكر .

اقرا ايضا :#أنصار_الله تُعلن استهداف مطار "#أبها" #السعودي

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