بعد 20 شهرًا دون تهمة.. الرياض تُفرج عن الدكتور "وليد فتيحي"

قررت السلطات السعودية الإفراج عن الطبيب السعودي من أصل أمريكي "وليد فتيحي"، بعد عام ونصف العام من الاعتقال دون توجيه تهمة مباشرة.

جاء ذلك حسب ما أعلنه حساب "مُعتقلي الرأي" على تويتر اليوم الخميس، حيث أكد على أنه تم الإفراج عن الدكتور وليد فتيحي بعد 20 شهراً من الاعتقال التعسفي.

وكان صاحب الـ54 عامًا قد اعتقل في نوفمبر 2017، ضمن الحملة التي شنها بن سلمان بحق رجال الأعمال، بزعم مكافحة الفساد، وبالرغم من الإفراج عن غالبية المعتقلين الموقوفين في فندق الريتز كارلتون، فإن فتيحي ظل معتقلاً دون تهمة، ومعه 20 شخصاً آخرين.

وحسب ما أكدته عائلات المُعتقلين في وقت سابق، فإن نحو 17 شخصاً تعرضوا لتعذيب أدى إلى دخولهم المستشفى وكان ضمنهم الدكتور فتيحي، ويُشير صديقه المقرب أنه تم صفعه وعَصب عينيه وتجريده من ملابسه الداخلية وصعقه بالكهرباء، خلال جلسة تعذيب استمرت ساعة تقريباً.

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