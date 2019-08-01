"أنصار الله" تُعلن استهداف موقعًا عسكريًا بالدمام



أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الخميس، استهداف موقعا عسكريا في مدينة الدمام شرق السعودية.

جاء ذلك على لسان "يحيى سريع" المتحدث باسم قوات الحوثي، حيث أشار إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى، باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية.

واختتم سريع تصريحاته مُطالبًا الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة، وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على اليمن.

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