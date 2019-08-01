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ضمن مُسلسل التطبيع... الرياض تعتزم شراء الغاز الطبيعي من الاحتلال

منذ يوم
عدد القراءات: 867
ضمن مُسلسل التطبيع... الرياض تعتزم شراء الغاز الطبيعي من الاحتلال

أكد مصدر مسئول بحكومة الاحتلال، على أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، ضمن مسلسل التطبيع الذي يتبناه ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان".

وحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية نقلا عن "أيوب كارا" عضو الكنيست الذي كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية ، فإن الطرفين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة "إيلات" الصهيونية، مُشيرًا إلى أن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية و إسرائيل.

كما توقعت الوكالة  أن تكون هناك ردات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال تل أبيب مكروهة في العالم العربي، بسبب الانتهاكات التي تتبعها بحق للفلسطينيين في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

كما أكدت الوكالة على وجود تحالف سري بين دولة الاحتلال والسعودية في معاداتهما لإيران، وقالت إن إضفاء الطابع الرسمي على هذا التحالف قد يكون من الصعب تحقيقه.

واختتمت الوكالة تقريرها موضحة أن الصهاينة سيجدون في السعودية شريكاً شغوفاً لصناعة الغاز الطبيعي، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.
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