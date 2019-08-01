"شاهد".. انطلاق مليونية "القصاص العادل" في السودان

قوات الدعم السريع أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي- جيتي

انطلقت ، اليوم الخميس 1أغسطس بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعدة ولايات، الخميس، مسيرات "القصاص العادل"، احتجاجًا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية ، وسط انتشار أمني كثيفًا، وأغلاق قوات الدعم السريع (تتبع الجيش) الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

وخرج الآلاف في أحياء الكلاكلة، وجبرة، والحاج يوسف، بالعاصمة الخرطوم، وأحياء أمدرمان غربي العاصمة، ومدن الأبيض (جنوبا)، وعبري (شمالا)، وحلفا الجديدة (شرقا)، والدويم (جنوبا).وفقا لشهود عيان.

وردد المتظاهرون شعارات: "حرية .. سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، "الدم قصاد (مقابل) الدم .. ما بنقبل الدية".



وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام.