مقتل 4 سودانيين بمظاهرات بأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الخميس 1 أغسطس ، عن مقتل 4 مواطنين في إطلاق رصاص على متظاهرين بمدينة أم درمان وسط البلاد، خلال الاحتجاجات التي إنطلقت تحت شعار القصاص في وقت سابق من اليوم.



وتظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل" المستمرة منذ صباح الخميس، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض (جنوبا) قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

من جانبها علقت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم على المظاهرات السوادنية، بالقول إن "الولايات المتحدة مع شعب السودان، المطالب بإنشاء حكومة بقيادة مدنية.

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