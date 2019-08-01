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فضيحة لتوكيل غبور.. عوامل الأمان في السيارات لا تعمل (صور)

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 87
فضيحة لتوكيل غبور.. عوامل الأمان في السيارات لا تعمل (صور)

ورد إلى "الشعب" شكاوى عديدة من قبل مواطنين تتهم توكيل سيارات غبور بالإهمال والتسبب في حوادث قد تؤدي إلى الموت.

وقالت إحدى المستخدمات في رسالة خاصة وردت لصفحة جريدة الشعب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تعرضت لحادث وهي تستقل سيارة ‫TUCSON ix35 يتخطى سعرها النصف مليون جنيه، تابعة لتوكيل غبور، لكن عوامل الآمان بالسيارة لم تكن تعمل، بما في ذلك "الاير باج".

وأضافت في رسالتها: "‫يا  جماعة انا تعرضت لحادث مفجع ولم تعمل عوامل الامان كلها بالعربية وكنت هاموت انا وامي".

وتابعت: " ارجوكم شير على اد ما تقدروا لازم نفضحهم دول بيتاجروا بارواحنا‬".

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