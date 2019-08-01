اختطاف مراسل قناة"النهار"منذ أمس الأربعاء

احتفي المراسل الصحفي عبدالرحمن ياسين، منذ أمس الاربعاء، 31يوليو2019، وهو مراسل تليفزيوني بقناة "النهار"، وسط غموض حول أسباب اختفائه المفاجئ، من دون العثور على أي أثر له حتى الآن.

وكان "ياسين" قد انقطعت أخباره منذ مساء أمس الأربعاء، وتواصل زملاؤه، برفقة شقيقه، مع جهات عدة، منها وزارة الداخلية والإسعاف، في محاولة للوصول إلى أية معلومة بشأنه.

وقالت مصادر في تصريحات إعلامية، أن "ياسين" غادر مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر "غرب القاهرة" في السادسة مساء الأربعاء، وكان متجهًا لقريب له في منطقة الحي الأول بأكتوبر ويستقل سيارة "نيسان ليفينا" لونها فضي، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، وأغلق هاتفه.

والمؤشرات الأولية تقول أنه تم اختطافه من قبل قوات الامن و اقتياده إلي جهة غير معلومة.