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صحيفة سعودية: إلغاء إذن الولي لاستخراج جواز سفر المرأة

منذ يوم
عدد القراءات: 367
صحيفة سعودية: إلغاء إذن الولي لاستخراج جواز سفر المرأة

كشفت صحيفة " عكاظ" السعودية ، أن السلطات السعودية منحت للمرأة حق استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، كما كان معمولا به في السابق.

 

ونقلت الصحيفة عن  جهات في الدولة وصفتها بـ"العليا"، أن التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، شملت منح المرأة نفس حقوق الذكر في “حرية السفر” بحال تجاوز العمر 21 عاما.

وأضافت أن التعديلات تضمنت إعطاء المرأة الحق في التبليغ عن المواليد والوفيات، والزواج والطلاق والمخالعة، والحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد أن كانت هذه من الحقوق مقتصرة على الرجال فقط.

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