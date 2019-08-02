بعد فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون" "شاهد"

قرر عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف الأردني، إغلاق مقام النبي هارون، جنوبي البلاد، بعد فيديو لسياح إسرائيليين يؤدون طقوسا ، وتسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة



وأوضح بيان عن الوزارة ، أن قرار الوزير جاء “على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام بدون علم الوزارة بذلك”.دون توضيح مدة الإغلاق.

ووفق البيان، استنكرت الوزارة ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة “رفضها الشديد” لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم “بفتح تحقيق حول ماحدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام”.

وتداولت مواقع إخبارية أردنية محلية فيديو يظهر فيه أشخاص يؤدون طقوسا خاصة، أفادوا بأنها يهودية لـ500 سائح من الكيان الصهيوني بمقام النبي هارون بمدينة البتراء جنوبي البلاد.