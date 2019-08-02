احتجاز 9 من قوات "حميدتي"

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان اليوم الجمعة 2 أغسطس ، أنه جرى فصل تسعة جنود من قوات الدعم السريع واحتجازهم، فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.



وقال المتحدث العسكري شمس الدين الكباشي خلال مؤتمر صحفي، إن "والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية، سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيض عاصمة الولاية، الاثنين الماضي".

وفي وقت سابق، أكد تجمع المهنيين السودانيين خلال بيان له الجمعة، أنه مصمم على تسلم الدولة المدنية من المجلس العسكري "عنوة واقتدارا"، لترسيخ الديمقراطية واستدامة التنمية.



وأشار إلى أن الشهداء الذين سقطوا بأم درمان الخميس، خرجوا من أجل القصاص لدم شهداء الأبيض، وارتقوا من أجل الوطن.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، مقتل 4 متظاهرين، وإصابة 13، في إطلاق رصاص حي ومطاطي بمدنية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.