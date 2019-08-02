إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة علي طريق طنطا

أصيب 7أشخاص، اليوم الجمعة، 2 اغسطس 2019، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ.

وتلقى مدير أمن الغربية، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة محملة بعدد من الركاب على الطريق المشار إليه آنفا، بنطاق قرية كنيسة دمشيت، التابعة لمركز طنطا.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـ7 أشخاص، نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة 7أشخاص في أنحاء متفرقة بأجسادهم، وجميعهم من قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة