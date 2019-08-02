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تسلسل زمني| أهم الأحداث والتواريخ في الثورة السودانية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 265
تسلسل زمني| أهم الأحداث والتواريخ في الثورة السودانية

قال قادة المعارضة في السودان يوم الخميس إنهم توصلوا إلى حل لأهم النقاط الشائكة في المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم، مما يقربهم من اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وفيما يلي تسلسل زمني بأهم التطورات:

19 ديسمبر 2018 

المئات يحتجون في مدينة عطبرة في الشمال على ارتفاع أسعار الخبز. المظاهرات التي تفجرت بسبب أزمة اقتصادية أوسع نطاقا تنتقل إلى الخرطوم ومدن أخرى في الأيام التي تلت ذلك. الحشود تبدأ في ترديد هتاف ”الشعب يريد إسقاط النظام“ الذي استخدم في انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدة حكام في العالم الإسلامي في 2011. قوات الأمن ترد بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.

11 أبريل 2019 

الجيش يطيح بالرئيس عمر البشير لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. القادة العسكريون يعلنون عن فترة انتقالية تحت الحكم العسكري مدتها عامان تعقبها انتخابات. الاحتفالات في الشوارع تتحول إلى مزيد من المظاهرات حيث طالب مئات الآلاف بتسليم السلطة للمدنيين.

3 يونيو 

قوات الأمن تداهم مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع في الخرطوم. الحشود تفر مذعورة. في الأيام التالية قال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في الهجوم.

16 يونيو 

البشير يظهر علنا للمرة الأولى منذ الإطاحة به أثناء اقتياده من السجن ليتم توجيه اتهامات له فيما يتعلق بفساد. ووجهت له بالفعل اتهامات بالتحريض والضلوع في قتل متظاهرين.

5 يوليو 

المجلس العسكري وتحالف المعارضة يتوصلان إلى اتفاق على اقتسام السلطة لثلاثة أعوام بعد وساطة من إثيوبيا وضغط من الاتحاد الأفريقي وقوى عالمية. وقع الطرفان اتفاقا سياسيا في 17 من يوليو تموز يحدد المؤسسات الانتقالية. ولا تزال هناك خلافات بشأن صياغة إعلان دستوري.

29 يوليو 

يقول أطباء مرتبطون بالمعارضة إن أربعة أطفال على الأقل وشخصا بالغا قتلوا بالرصاص عندما فرقت قوات الأمن احتجاجا طلابيا على نقص الوقود والخبز في مدينة الأبيض.

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