مصرع 6 وإصابة 2 آخرين اختناقاً في بئر بسوهاج

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، 2اغسطس2019، بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اختناقا أثناء أداء عملهم داخل بئر.
وتلقى مدير أمن سوهاج بلاغاً بوفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين أثناء تطهيرهم بئر مياه خاص بماكينة ري بقرية شطورة بمحافظة سوهاج.
وبينت تحريات المباحث أن الضحايا استخدموا حمض الكبريتيك "مياه النار" في عملية التطهير وأثناء ذلك حدث التفاعل.
وجاءت أسماء الضحايا كالآتي:
إبراهيم أحمد 54 عاماً
وأحمد السيد عمر بكار 45عاماً
وجاد السيد محمد مرسى 60عاماً
وعادل جاد السيد 45عاماً
ويوسف أحمد حمودة 19عاماً
وأحمد حجازى عمر بكار 19عاماً
إصابة عمر السيد ٢٩عاماً
إصابة محمد أحمد 26عاماً