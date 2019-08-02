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وفاة طبيب أخر أثناء ممارسة عمله

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 193
وفاة طبيب أخر أثناء ممارسة عمله

توفي الطبيب محمد سعد، دكتور جراحة الأوعية الدموية بجامعة سوهاج، اليوم الجمعة، 2اغسطس2019، نتيجة أزمة قلبية حادة أثناء مزاولة عمله.

ويذكر أن دكتور محمد هو الطبيب العاشر الذي توفاه الله هذا الشهر فقط بأزمة حادة نتيجة ظروف وعدد ساعات العمل


ومن الجدير بالذكر أنه توفي الطبيب الشاب أحمد عبد الهادي، يوم الثلاثاء الماضي، 30يوليو2019،  وذلك بسبب نزيف حاد في المخ أثناء تأدية عمله بمعهد القلب، في نبطشية استمرت لمدة 36ساعة.


ويعمل الطبيب بمعهد القلب القومي، حيث نعاه عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلين: "توفي الطبيب أحمد عبد الهادي منذ قليل بسبب نزيف حاد في المخ أثناء تأدية عمله بعد نباطشية 36 ساعه ، رحم الله شهيد الواجب وألهم أهله الصبر والسلوان"

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