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مدفعية "الوفاق" تستهدف تجمعا لقوات حفتر

منذ 6 ساعة
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مدفعية "الوفاق" تستهدف تجمعا لقوات حفتر

أعلنت  القوات التابعة لحكومة الوفاق ، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة 2 أغسطس ، "إن المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب تستهدف وبشكل دقيق ومركز تجمعا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في وادي الربيع جنوبي طرابلس".


وقالت أن التجمع يضم عددا من الآليات والعناصر الإجرامية التابعة لقوات حفتر.


وفي السياق ذاته، نقل مراسل الأناضول عن مصادر مطلعة أن حالة من الهدوء الحذر يسود محاور الاشتباكات جنوبي طرابلس.


وأضاف المصدر نفسه أن الهدوء عاد غداة مواجهات شهدها محور اليرموك والخلة وعين زارة، حيث أحرزت قوات الوفاق تقدما في محور اليرموك.

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